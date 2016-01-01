اليازغي يحمل الأحزاب السياسية مسؤولية تعثر تشكيل التحالف الحكومي

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دعا محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، الأحزاب السياسية لتحمل مسؤوليتها مشاطرة مع رئيس الحكومة في تشكيل الأغلبية الحكومية.

و وفق صحيفة الأحداث المغربية، فقد حمل اليازغي بنكيران والأحزاب السياسية مسؤولية مشتركة في تعثر تشكيل التحالف الحكومي، بعد أكثر من شهرين قضاهما رئيس الحكومة في مفاوضة رئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، حول تركيبة التحالف الحكومي.