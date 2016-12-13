بنكيران في يوم الامتحان… هل يُعزُّ أو يُهانُ؟؟

بنكيران في يوم الامتحان… هل يُعزُّ أو يُهانُ؟؟
أخبارنا المغربية ــ نورالدين ثلاج
هو امتحان لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، إما يعز فيه ويشكل حكومته التي طال عليها الزمان، أو يهان ويعيد المفاتيح للملك و يعود إلى بيته بخفي حنين خسران.
رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها، عبد الإله بنكيران يستأنف مشاوراته مع التجمع الوطني للأحرار مباشرة بعد انقضاء عطلة ذكرى المولد النبوي من أجل الوصول إلى حل «توافقي» يرضي جميع الأطراف، يكون شعاره «لا فائز ولا منهزم».
وكان نبيل بنبعد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المقرب من رئيس الحكومة، قد دعا نهاية الأسبوع الماضي، إلى إنهاء الأزمة الحكومية عن طريق حل وسط يرضي كل الأطراف دون أن يكشف عن طبيعة هذا الحل.
كما سبق لسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، الإعلان عن رفض حزبه المطلق لأي خيار يطرح تشكيل حكومة وحدة وطنية لتجاوز «البلوكاج»، مشيرا في لقاء حزبي السبت الماضي، إلى وجود موانع دستورية وسياسية لا تسمح بتحقيق ذلك.
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