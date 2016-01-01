معطيات جديدة حول صفقات رئيس مجلس النواب المثيرة

أخبارنا المغربية

كشفت مصادر برلمانية مصادر برلمانية من مكتب مجلس النواب السابق، أن جميع القرارات المتعلقة بالترقيات والصفقات التي أثارت الجدل الأخير، محصورة بين رشيد الطالبي العلمي بصفته رئيسا للمجلس، ونائبه الأول محمد يتيم، عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية"، وكذلك البرلماني السابق عن حزب "العدالة والتنمية"، عبد اللطيف بروحو، باعتباره محاسب المجلس.

و قالت مصادر صحيفة الأخبار، أن المجلس أطلق ما يزيد عن 10 صفقات بملايين الدراهم خلال آخر دورة تشريعية في عمر الولاية السابقة، فيما يستعد برلمانيون جدد لمراسلة إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، من أجل إجراء افتحاص لميزانية البرلمان على غرار باقي المؤسسات العمومية الأخرى.