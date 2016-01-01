أخنوش يبعث رسائل ضمنية إلى بنكيران بعد لقائه الغامض مع لشكر
أخبارنا المغربية
بعث عزيز أخنوش، رئيس "التجمع الوطني للأحرار" برسالة ضمنية جديدة إلى رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، وهذه المرة من داخل مقر حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بشارع العرعر بالرباط.
ولا يستبعد المتتبعون أن تكون في طيات اللقاء المشترك والبلاغ الصادر عنه، مؤشرات على تحرك مشترك وشيك لقائدي الحزبين لحلحلة أزمة تشكيل الحكومة، ويذهب البعض إلى حد التساؤل حول ما إذا كان رئيس "الأحرار" يسعى إلى اقتراح "الاشتراكي" بديلا عن "الاستقلال" في الحكومة، في موقف مناقض لمواقف رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران.
وقال وزير في الحكومة، لصحيفة أخبار اليوم،، إن لقاء لشكر وشباط لم يصل إلى أي نتيجة، مؤكدا أن "لشكر غير مؤهل للعب أي وساطة"، ملمحا إلى أن التوصل إلى أي حل توافقي سيجري في صمت وبعيدا عن الأضواء.
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