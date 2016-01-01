هل ينقلب شباط على البيجيدي و يعلن رسميا فشل بنكيران في تشكيل الحكومة ؟

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

تداولت مصادر من داخل حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي غداة اللقاء الذي جمع أول أمس الأربعاء ، بين الأمين العام لحزب الميزان ، حميد شباط، والكاتب الأول لحزب الوردة إدريس لشكر ، أخبارا غير سارة بالنسبة لرئيس الحكومة المعين ، عبد الإله بنكيران ، بعدما عبر شباط خلال هذا اللقاء عن غضبه الشديد للطريقة التي يدبر بها بنكيران المشاورات الحكومية.

ووفق ذات المصادر الطرفين ، تدارسا خلال اجتماع مطول الوضعية الراهنة التي يعيشها المشهد السياسي بسبب " البلوكاج " ، و مدى تأثيره على البلاد ، خاصة بعد مضي أزيد من شهرين على تعيين بنكيران رئيسا للحكومة ، دون أن يتوصل إلى توافقات مع باقي الأحزاب السياسية، حيث أبدى شباط انزعاجا كبيرا لمآل المشاورات الحكومية ومن المنهجية المتبعة من طرف بنكيران، والتي لم تسفر عن أي نتيجة، تكشف هوية الحكومة الجديدة ، رغم توفر هذا الأخير على أغلبية تخول له تشكيل الحكومة، لاسيما عقب موافقة رفاق لشكر على المشاركة في الحكومة المرتقبة.

معطيات جديدة ، وصفها بعض المهتمين بالشأن السياسي ، بداية تحول في مواقف شباط السياسية مع حزب العدالة والتنمية ، و احتمال وقوع نكوص قد يلغي كل إلتزاماته السابقة بالمشاركة في حكومة بنكيران الجديدة .