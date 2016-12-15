جمعية حقوقية تخرج عن صمتها وتقصف البلوكاج الحكومي وتهاجم الأحزاب

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

خرجت الشبكة المغربية لحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام ، ببيان قصفت فيه البلوكاج الذي تعرفه مفاوضات تشكيل الحكومة .

و اعتبرت الجمعية البلوكاج ضربا لعرض الحائط للخطاب الملكي ، مستغربة لعدم تعيين رئيس مجلس النواب تطبيقا لفصل السلط، كما أكدت أن تشكيل الحكومة يجب أن ينبني على المفاوضات الجادة والمسؤولة ،وليس المفاوضات الانتهازية وتقسيم كعكة أو غنيمة انتخابية بين الأحزاب وتوزيع الحقائب بينهم لارضاء الخواطر .