هذا هو الحل الدستوري للبلوكاج الذي يواجه تشكيل الحكومة
أخبارنا المغربية
أمام "البلوكاج" الذي يواجهه عبد الإله بنكيران في مشاوراته لتكشيل الحكومة قالت صحيفة "أخبار اليوم" أنه لو قامت لجنة صياغة الدستور بنشر أعمالها التحضيرية، لاتضح أن الحل الوحيد المطروح في حال فشل رئيس الحكومة المعين هو العودة إلى تنظيم انتخابات جديدة.
وأفاد مصدر مطلع للجريدة بأن الراحل محمد البردوزي، عضو لجنة صياغة الدستور، كان الوحيد الذي اقترح أن يتم اللجوء إلى تعيين رئيس حكومة من الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات، إذا فشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته، لكن أعضاء اللجنة رفضوا هذا المقترح، وكان الاتجاه العام هو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها.
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