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الاستقلال يهاجم أخنوش من جديد و ينفي غضب شباط من بنكيران

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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الاستقلال يهاجم أخنوش من جديد و ينفي غضب شباط من بنكيران الاستقلال يهاجم أخنوش من جديد و ينفي غضب شباط من بنكيران

أخبارنا المغربية :

هاجمت يومية "العلم"، لسان حزب الاستقلال، مجددا رئيس "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، حيث وصفت مجيئه على رأس حزب "الحمامة" بـ"عملية الإنزال" التي تريد النيل من حزب "الاستقلال".

و كتبت الصحيفة في افتتاحيتها لنهاية الأسبوع الجاري "بعد فشل أساليب الضغط والابتزاز لإجبار حزب الاستقلال على الانقلاب على الدستور وعلى الشرعية الانتخابية، هاهم يلتجئون إلى الكذب وافتعال الوقائع والتحريض"، في اشارة الى الاخبار التي تحدثت عن غضب حميد شباط من عبدالاله بنكيران بسبب تحول محتمل في موقفه من دخول حزب الاستقلال في الحكومة .

و بخصوص ما قيل عن اللقاء الأخير الذي جمع الأمين لحزب "الاستقلال" بإدريس لشكر، نفت اليومية أن يكون اللقاء كشف تحولا في موقف شباط، مبرزة أن هذه الأساليب لن تجدي نفعا في التشويش على موقف حزب الاستقلال من المشاركة في الحكومة "امتثالا لصناديق الاقتراع". 

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