الوزير السابق عزيز رباح : "ماكينة حاقدة" توحي بوجود أزمة بين الملك و بنكيران

أخبارنا المغربية : الرباط

هاجم وزير التجهيز والنقل السابق و القيادي في حزب العدالة والتنمية، عزيز رباح، من وصفهم بـ"الحاقدين الذين لا يتوقفون لكنهم فاشلون وأغبياء"، معتبرا في تدوينة فايسبوكية أن "الماكينة حاقدة على النموذج المغربي وعلى العدالة والتنمية"، بدأت تتحرك بأسلوب أكثر خبثا وفي اتجاهات متعددة، و تتحدث عن تقابل تصادمي بين القصر ورئيس الحكومة في شروط تشكيل الحكومات ومكوناتها إلى درجة الإيحاء بوجود أزمة.

و في ما يلي نص تدوينة رباح :

بدات الماكينة الحاقدة على النمودج المغربي وعلى العدالة والتنمية تتحرك باسلوب اكثر خبثا وفي اتجاهات متعددة

من التعرض للاخ الامين العام ورئيس الحكومة حول شخصيته ونفسيته ومزاجه ونعته بما لا يليق وبما ينم عن كره دفين وانهزام امام عطائه وخدمته لوطنه ووفائه لثوابت ومؤسسات البلاد وإخلاصه ...

الى استغلال بعض التصريحات واخراجها عن سياقها لبض الاعضاء والقيادات وتاويلها استعلاء وتحديا وخاصة فيما يتعلق بالارادة الشعبية ونتائج الانتخابات

الى اخراج التسطوامة المشروخة حول الصقور والحمائم واختلافهم في تقدير وتقرير التحالفات والمفاوضات لتشكيل الحكومة

وانتهاء بالخبث البين عند الحديث عن تقابل تصادمي بين القصر ورئيس الحكومة في شروط تشكيل الحكومات ومكوناتها الى درجة الإيحاء بوجود أزمة

انها نفس المجموعات التي فشلت سابقا فيما قامت به تعود الى عادتها ودورها وحربها على التطورات الايجابية و المؤسسات والديموقرطية وحزبنا لانها تشعر بضعف قبضتها وتاثيرها ولا يهمها مصلحة الوطن وقوة مؤسساتها.

حزبنا قوي وموحد ومنسجم قيادة واعضاء لا يقبل التصنيف لكن لا يقتل حرية التعبير الا اذا كانت مسيئة

حزبنا وفي للمبادي وللوطن والعهود مخلص في عمله بدون ابتزاز او استفزاز ولا هيمنة

حزبنا مناضل مدافع عن المواطن لكنه مؤمن بالتوافق لمصلحة الوطن لكن وفق النمودج المغربي والمسار الديموقراطي

حزبنا لا يؤمن بالصدام بين المؤسسات بل بالتعاون والاحترام والتقدير مع تقديم النصح والصبر.

لن تفلح تلك المجموعات المختفية وراء الكواليس ووراء المقالات لان الزمن كشف حقيقة العدالة والتنمية وهي بيضاء ناصعة كما باءت بالفشل كل محاولات الايقاع بين قيادة الحزب داخليا وبين الحزب ومؤسسات الوطن.

الاصيل اصيل ومكر الخبيث يرتد عليه.