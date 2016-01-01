الرئيسية | سياسة | بنكيران يجدد تشبثه بالاستقلال و يدعو الأحرار إلى توضيح موقفه

بنكيران يجدد تشبثه بالاستقلال و يدعو الأحرار إلى توضيح موقفه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بنكيران يجدد تشبثه بالاستقلال و يدعو الأحرار إلى توضيح موقفه

أخبارنا المغربية 

وجه عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، خلال كلمة له في اللقاء الذي جمعه بأعضاء حزبه بجهة الرباط سلا القنيطرة بعد ظهر اليوم الأحد، دعوته للأحزاب المطالبة بإخراج حزب الاستقلال من الحكومة بأن يعلنوا ذلك للمواطنين علانية، وأن يقدموا براهينهم وحججهم، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

و أكد بنكيران أنه من غير المعقول اشتراط خروج حزب لدخول حزب آخر ، مشيرا إلى أنه على الطبقة السياسية والثقافية والإعلامية تحمل مسؤوليتها في فتح نقاش صريح وعلني حول من المسؤول عن البلوكاج.

و لا تزال المشاورات السياسية بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة متوقفة بسبب الجدل حول دخول حزب "الاستقلال" للحكومة بين تشبث رئيس الحكومة المعين وبين رفض عزيز أخنوش رئيس "التجمع الوطني للأحرار.

مجموع المشاهدات: 2980 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات