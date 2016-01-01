بنكيران يجدد تشبثه بالاستقلال و يدعو الأحرار إلى توضيح موقفه

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وجه عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة، خلال كلمة له في اللقاء الذي جمعه بأعضاء حزبه بجهة الرباط سلا القنيطرة بعد ظهر اليوم الأحد، دعوته للأحزاب المطالبة بإخراج حزب الاستقلال من الحكومة بأن يعلنوا ذلك للمواطنين علانية، وأن يقدموا براهينهم وحججهم، في إشارة لحزب التجمع الوطني للأحرار.

و أكد بنكيران أنه من غير المعقول اشتراط خروج حزب لدخول حزب آخر ، مشيرا إلى أنه على الطبقة السياسية والثقافية والإعلامية تحمل مسؤوليتها في فتح نقاش صريح وعلني حول من المسؤول عن البلوكاج.

و لا تزال المشاورات السياسية بين الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة متوقفة بسبب الجدل حول دخول حزب "الاستقلال" للحكومة بين تشبث رئيس الحكومة المعين وبين رفض عزيز أخنوش رئيس "التجمع الوطني للأحرار.