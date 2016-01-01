هاتان هما الدولتان الوحيدتان اللتان تحاولان عرقلة انضمام المغرب مجددا للاتحاد الإفريقي
أخبارنا المغربية: سناء الوردي
كشف الباحث السياسي المعروف منار السليمي عن هوية البلدان الوحيدان اللذان باتا يعارضان عودة المغرب للاتحاد الإفريقي مبينا الأسباب التي تدفعهما إلى تبني هذا الطرح .
السليمي قال أن الجزائر وجنوب إفريقيا حركتا مؤخرا كامل لوبياتهما من أجل منع أو تأخير على الأقل العودة المرتقبة للمغرب إلى مكانه الطبيعي داخل الاتحاد الإفريقي مؤكدا أن هاتين الدولتين أحستا بخطر شديد يتهدد مصالحهما الاقتصادية والسياسية في القارة بعد التطور الكبير الذي عرفه المغرب.وأضاف الباحث السياسي أن نوعية العلاقة التي يروج لها المغرب مع دول القارة تعتمد مبدأ المشاركة واقتسام الأرباح عوض الهيمنة والتبعية مقابل دعم مشروط، وهو ما جعل تلك الدول تغير نظرتها للمغرب بشكل جذري الشيء الذي سيعني بالضرورة تراجع النفوذ الجزائري والجنوب إفريقي بالقارة.
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