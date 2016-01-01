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هكذا يضغط الثلاثي بنكيران وشباط وبنعبد الله على القصر لتشكيل الحكومة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هكذا يضغط الثلاثي بنكيران وشباط وبنعبد الله على القصر لتشكيل الحكومة

 

أخبارنا المغربية 

رغم إعلان قيادة حزب العدالة والتنمية وعلى رأسها الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة المكلف، برفضهم للتحكيم الملكي بين المؤسسات الدستورية، وتهديدهم بإعادة الانتخابات التشريعية، فهناك حالة من التوجس والقلق تسود داخل الأمانة العامة للحزب تجاه حزب التجمع الوطني للأحرار في حالة إعادة الانتخابات، فإن الثلاثي بنكيران وشباط وبنعبد الله يتقاسمون الأدوار للضغط على القصر ودفعه للتدخل في مشاورات تشكيل الحكومة

وكشفت مصادر الأخبار ذاتها، أن قيادة الحزب أصدرت أوامر في غاية السرية لجميع قادة الحزب جهويا وإقليميا لإجراء استطلاعات في جميع أنحاء المملكة لتقييم حظوظ الأحرار في حال تنظيم انتخابات مبكرة خصوصا بعد انتخاب عزيز أخنوش على رأسه.

وأضافت المصادر، أن حزب العدالة والتنمية ينسق مع حزبي التقدم والاشتراكية والاستقلال وذلك عبر توزيع الأدوار لكل طرف. وحسب ذات المصادر، فقد وضع بنكيران استراتيجية لتبادل الأدوار بينه وبين حميد شباط.

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