اجتماع سري بين الهمة و الحموشي و مسؤولين روس لهذا السبب

من الأرشيف

أخبارنا المغربية

جمع اجتماع سري جمع مؤخرا بين كل من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة من جهة، ومسؤولين بالمخابرات الروسية من جهة ثانية.

و يأتي الاجتماع وفق ما كشفت عنه الأسبوع الصحفي، في ظل حديث عن قرب افتتاح روسيا لمركز مخابراتي كبير بالعاصمة الرباط وذلك خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة أن المركز سيوضع على رأسه مسؤول كبير في جهاز الاستخبارات الروسي (كا.جي.بي).

و قالت الأسبوعية أن الاجتماع بين الطرفين توج باستقبال الملك محمد السادس لأمين المجلس القومي الروسي، مبرزة أن المركز المخابراتي الروسي في الرباط سيعمل بشكل موازي لعمل السفير الروسي "فاليري فوروبيوف".