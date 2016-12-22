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اجتماع سري بين الهمة و الحموشي و مسؤولين روس لهذا السبب

بواسطة أخبارنا المغربية 5 ساعات 41 دقيقة مضت
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من الأرشيف من الأرشيف

أخبارنا المغربية 

جمع اجتماع سري جمع مؤخرا بين كل من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي والمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة من جهة، ومسؤولين بالمخابرات الروسية من جهة ثانية.

و يأتي الاجتماع وفق ما كشفت عنه الأسبوع الصحفي، في ظل حديث عن قرب افتتاح روسيا لمركز مخابراتي كبير بالعاصمة الرباط وذلك خلال الأسابيع المقبلة، مشيرة أن المركز سيوضع على رأسه مسؤول كبير في جهاز الاستخبارات الروسي (كا.جي.بي).

و قالت الأسبوعية  أن الاجتماع بين الطرفين توج باستقبال الملك محمد السادس لأمين المجلس القومي الروسي،  مبرزة أن المركز المخابراتي الروسي في الرباط سيعمل بشكل موازي لعمل السفير الروسي "فاليري فوروبيوف".

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1 | علال
هههههه
هههه عجبتكم تجربة روسيا فسوريا هههه متنساوش بلي المغرب ليس كسوريا عموما ههههه
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 09:42
2 | مواطن مغربي
للتصحيح
ارجو تصحيح معلومة و هي ان كا.جي.بي لم يعد موجود مند بداية التسعينات وقد خلفه ال SVR
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/22 - 11:49
3 | rachid achid
??????
اريد ان اعرف هذا الشخص المسمى الهمة ماهي وظيفته ولماذا يذخل نفسه في كل شئ بدعوى صديق الملك هل هذه هي الديموقراطية التي تتغنو بها لمجرد صداقة مع الملك يامر وينهي كما لو كان المغرب مزرعة ابوه
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2016/12/23 - 12:45
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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