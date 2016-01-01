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بعد تدخل مستشاري الملك، بنكيران سيلتقي مع أخنوش في هذا اليوم

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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بعد تدخل مستشاري الملك، بنكيران سيلتقي مع أخنوش في هذا اليوم

أخبارنا المغربية 

يبدو أن البلوكاج الحكومي الذي تشهده مشاورات تشكيل الحكومة قد وصل إلى مشارف النهاية، بعد التدخل الملكي بإرسال المستشارين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج عبدالإله بنكيران. 

و أثمر التدخل الملكي بلقاء مرتقب سيجمع بين رئيس الحكومة و و عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء المقبل.

و كشفت مصادر مطلعة أنه جرى اتصال بين زعيمي البيجيدي و الأحرار مباشرة بعد لقاء بنكيران مع مستشاري الملك.

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