شباط : موريتانيا تابعة للمغرب .. و أنا و بنكيران مهددان بالسجن لهذا السبب ..!
أخبارنا المغربية : الرباط
قال الأمين العام لحزب الاستقلال ، حميد شباط، أن هناك مؤامرة تقودها الجزائر وموريتانيا لإنشاء خط فاصل بين المغرب وإفريقيا في الوقت الذي يخوض فيه المغرب معركة دبلوماسية للعودة للحاضنة الإفريقية.
واعتبر شباط خلال حضوره اجتماعا للمجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صباح اليوم السبت بالرباط، أن "موريتانيا أراضي تابعة للمغرب، و"البوليساريو" اليوم بات في المحيط الأطلسي، على حد قوله.
وأضاف :"كل هذا يحدث بسبب عدم احترام الأحزاب المغربية والشعب المغربي، فلولا ذلك لما ضاعت أراضينا وكرامتنا".
و أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال، إنه لو لم يكن المغاربة شعبا حقيقيا لكان رفقة عبد الإله بنكيران في السجن، مشيرا بالقول: "بنكيران براسو شي نهار لا قدر الله إذا ماكانش الشعب شعب، والله حتى نكونو أنا وياه بجوج فالحبس بسبب مواقفنا".
و تابع شباط أن "الناس لي تيديو للسجن معروفين وهما لي داو نيني للحبس ماداهش بنكيران ولا الحكومة، داه التحكم الذين تحكموا في رقاب العباد، هذاك لي جا راكب على التراكتور"، في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة.
شاشة أخبارنا
بشكل مفاجئ .. الدوزي يقرر التوقف على الغناء و هذا هو السبب
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي ، ان هذا الأخير سيتوقف مرحليا عن إحياء أي حفل فني ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟