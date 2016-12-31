الرئيسية | سياسة | بدون تضييع وقت، بنكيران يستقبل قياديين استقلاليين لتدارس تشكيل الحكومة

بدون تضييع وقت، بنكيران يستقبل قياديين استقلاليين لتدارس تشكيل الحكومة

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 7 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بدون تضييع وقت، بنكيران يستقبل قياديين استقلاليين لتدارس تشكيل الحكومة

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

حل كل من حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي المساوي وبوعمر تغوان ببيت رئيس الحكومة بحي الليمون مغرب هذا اليوم من أجل تدارس النتائج التي خلص إليها اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال .

وحسب مصادرنا الخاصة، فإن بنكيران هو من طلب لقاء اللجنة التي فوض لها حميد شباط تدبير المشاورات، وذلك من أجل ربح الوقت خاصة بعد دعوة القصر الملكي إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.

هذا ويعتبر هذا اللقاء حاسما بالنسبة للاستقلاليين من أجل معرفة ما إن كان بنكيران لازال محافظا على قراره بإشراكهم معه في الحكومة القادمة.

مجموع المشاهدات: 11993 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | مواطن
الاستقلال في الحكومة؛الاجرار والسموم الاخرين الى مزبلة التاريخ.اخنوش بغى يدخل في الحكومة مرحبا مبغاش مرحبا،بلا شروط المستفزة.
مقبول مرفوض
6
تقرير كغير لائق 2016/12/31 - 09:01
2 | Azizo
بحال بحال
بالله عليكم هدي الحكومة خصها غير البام وتصبح حكومةلاتلف وطني يا وطني حتئ لاحزاب الدي عقبها مواطن اصبحت في الحكومة يا حكومة
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2016/12/31 - 09:32
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات