هل يدفع بنكيران ثمن التفافه على حركة 20 فبراير ؟

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قال عليّ بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أن "المستفيدين من الشلل المؤسساتي بعد عجز رئيس الحكومة عن تشكيل الحكومة، هم لوبيات اقتصاد الريع".

وأفاد محمد مجاهد، الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي الموحد، بأن "الأوضاع التي نعيشها هي نتاج التفاف الدولة وحزب العدالة والتنمية على مطالب حركة 20 فبراير".

أما المختار العروسي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، فقال إن "التأخر في تشكيل الحكومة نعمة، لأن المواطنين اكتشفوا أن وجود مجلس النواب مثل عدمه".

و أشار عبد اللطيف اليوسفي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في حواره مع أسبوعية "الوطن الآن"، إلى أن "حالة التجرجير اليوم هي انعكاس للوضع السياسي بالمغرب قبيل 7 أكتوبر"، بينما قالت نجيبة قسومي، عضو الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار، إن "بنكيران مجرد قناة لتمرير المياه إلى مجاري السلطوية التي جفت بعد الحراك الفبرايري".