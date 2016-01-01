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بيجيديون يدعون إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

بواسطة أخبارنا المغربية 53 دقيقة مضت
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بيجيديون يدعون إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

أخبارنا المغربية 

بدأت  العديد من الأصوات تتعالى داخل حزب العدالة والتنمية مطالبة بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس المجلس وتشكيل أجهزته بما فيه اللجان الدائمة ومكتب المجلس في حال تشكل الأغلبية البرلمانية دون الحكومية.

و أشارت صحيفة الأحداث المغربية إلى أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي بدأوا في مباشرة الخطوات السياسية لانتخاب رئيس مجلس النواب دون انتظار التوافق حول تشكيل الأغلبية الحكومية برئاسة عبدالإله بنكيران.

و تابعت نفس اليومية أنه وفي حال تمكنت الأحزاب الأربعة مدعومة من البام من انتخاب رئيس المجلس، فان بنكيران سيجد نفسه بقوة الأمر الواقع أمام أغلبية نيابية فعلية في الغرفة الأولى بعيدا عن تلك التي يسعى لتشكيلها في مقر رئاسة الحكومة.

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