بنكيران : الملك كلفني مع عبد الواحد الراضي بجمع الأحزاب الممثلة في البرلمان

أخبارنا المغربية : الرباط

أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المعين، أن الملك كلفه رفقة عبد الواحد الراضي، بجمع الأحزاب الممثلة في البرلمان، غدا الجمعة، من أجل عقد اجتماع للنظر في طرق تفعيل مخرجات المجلس الوزاري الأخير، خصوصا قرار توجه المغرب للعودة إلى الإتحاد الإفريقي، حيث ينبغي المصادقة من قبل البرلمان على وثيقة تدعم موقف المغرب بالعودة للاتحاد الإفريقي.

وأضاف بنكيران ، في تصريح صحفي أدلى به على هامش اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ، الذي عُقد مساء اليوم، أن الملك سيتجه إلى أديس أبابا لدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، مبينا أن مصلحة الوطن تقتضي عقد لقاء يوم غد بينه وبين رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، من أجل التشاور بخصوص تجاوز بعض الإشكاليات القانونية.

وينتظر أن يلتقي زعيم حزب العدالة والتنمية غدا الجمعة بكل من زعماء الأحزاب التي أفرزتها نتائج انتخابات 7 أكتوبر، وهم إلياس العمري (الأصالة والمعاصرة)، حميد شباط (الاستقلال)، عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار)، إدريس لشكر (الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، امحند العنصر (الحركة الشعبية)، نبيل بنعبد ا لله (التقدم والاشتراكية)، محمد ساجد (الاتحاد الدستوري) ونبيلة منيب (فيدرالية اليسار الديمقراطي).

و أضاف بنكيران : "حين تكون القضايا الكبرى والمصالح العليا للوطن وتكون الأمور من طرف الملك، كل واحد يساهم بالقدر الذي يستطيع لكي تسير الأمور في الاتجاه الصحيح لإيجاد الحلول".