أخنوش منزعج بعد الاستعانة بسيارات الدولة في إحدى تجمعاته الخطابية
أخبارنا المغربية
أزعجت سيارات الدولة والجماعات التي يستعملها أعضاء حزب للتجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش.
و وفق صحيفة أخبار اليوم، فقد أمر أخنوش بأن لا ينقل اي مشارك في نشاطه امس الاحد بأكادير بسيارة تابعة للدولة أو الجماعات المحلية لتفادي الجدل الذي رافق لقاءه التواصلي بالبيضاء، يوم 11 يناير، بعد استعمال اعضاء حزبه اسطول من سيارات الدولة والجماعات المحلية.
و تابعت نفس اليومية أنه لوحظ تواجد بعض سيارات الجماعات المحلية لكن دون ان يحدد ما إن كان اصحابها مشاركين في نشاط اخنوش بسبب وجود مرافق اخرى يرتادها الناس محاذية لموقف سيارات التجمعيين، بيد أن حافلة منحت لإحدى الجمعيات في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت بالفعل بنقل بعض المشاركين للقاء اخنوش.
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