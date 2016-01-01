زيان و شباط سيصعدان في اتجاه إعادة الانتخابات

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من المنتظر أن يلتقي حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بمحمد زيان الأمين العام للحزب المغربي الليبرالي، بحضور قيادات الحزبين، مساء اليوم الأربعاء لعقد اجتماعا حاسما بالمقر المركزي لحزب الاستقلال.

و كشف المحامي و القيادي في الحزب الليبرالي إسحق شاريا في تصريح صحفي للزميلة الإعلامية "المساء" أن اللقاء بين قيادات الحزبين، سيتطرق لموضوعين رئيسيين، تتطابق فيهما وجهات النظر، وهما إمكانية الخروج إلى إعادة الانتخابات بعد التطورات السياسية التي رافقت مشاورات تشكيل الحكومة، بالإضافة إلى مخاطر تصويت البرلمان المغربي على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي دون تقديم تحفظات على بعض بنوده.

و سبق لإسحاق أن نبّه إلى أن التصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي سيكون بمثابة اعتراف رسمي بجمهورية البوليساريو الوهمية، وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه حزب الاستقلال الذي نبّه من خلال جريدة العلم الناطقة بلسانه إلى مخاطر المصادقة على هذا القانون دون مناقشته.