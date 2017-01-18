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فراغ دستوري .. لا يوجد نص ينهي به الملك مهام بنكيران

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 51 دقيقة مضت
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فراغ دستوري .. لا يوجد نص ينهي به الملك مهام بنكيران فراغ دستوري .. لا يوجد نص ينهي به الملك مهام بنكيران

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية :

قال مصطفى السحيمي أستاذ العلوم السياسية إن "عبد الاله بنكيران تم تعيينه بظهير ملكي، لكن الدستور لم ينص على كيفية إنهاء مهامه بواسطة ظهير آخر".

وزاد السحيمي، في حوار له مع "أخبار اليوم"، "أن الدستور الفرنسي للعام 1958، أي الذي وضعه الجنرال دوغول، كان يتميز بالثورة نفسها، حيث لم يكن الرئيس يستطيع إقالة الوزير الأول".

واستدرك السحيمي قائلا  :  "يبقى نظريا طبعا، لأنه لا بنكيران ولا أي رئيس حكومة آخر.. لن يقدم على معارضة قرار ملكي من هذا القبيل. لكن أعين الآليات الدستورية تفترض تسجيب وجود هذه الثغرة في النص الدستوريي الحالي".

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1 | منير
قسم بالقرآن
الأمناء العامون لأحزاب pam rni uc mp usfp...أقسموا على القرآن ألا يدعوا بنكيران يشكل الحكومة؛ فكيف لرئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة أن يفلح في ذلك؟
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 10:24
2 | مواطن
لدينا فراغ في عقولنا اننا مازلنا لم نستطع إدخال الدولة العميقة في جحرها ونعيش نحن مع ديموقراطيتنا
مقبول مرفوض
5
تقرير كغير لائق 2017/01/18 - 11:13
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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