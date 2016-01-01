تشييع جثمان شيخ الطريقة البودشيشية في موكب جنائزي مهيب و بحضور هذه الشخصيات

جرت بعد عصر اليوم الخميس بمداغ بإقليم بركان مراسيم تشييع جنازة الراحل الشيخ حمزة بن العباس، شيخ الطريقة القادرية البوتشيشية، الذي توفي أمس عن عمر يناهز 95 سنة.



وبعد صلاتي العصر والجنازة بمسجد الزاوية، ووري جثمان الراحل الثرى بمقبرة الزاوية بمداغ، في موكب جنائزي مهيب حضره على الخصوص مستشارو صاحب الجلالة السادة فؤاد عالي الهمة وعمر عزيمان وياسر الزناكي، وكذا وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية السيد احمد التوفيق، ووزير الداخلية السيد محمد حصاد ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد السيد محمد مهيدية وعامل عمالة بركان السيد عبد الحق حوضي والعديد من الشخصيات وعدد من أقارب الفقيد وجموع من أتباع الطريقة البودشيشية.



وتليت بهذه المناسبة آيات بينات من الذكر الحكيم، كما رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يشمله بمغفرته ورضوانه وأن يجعل مثواه فسيح جنانه.



وكان جلالة الملك قد بعث برقية تعزية الى نجل الراحل، الدكتور جمال الدين القادري بودشيش، عبر فيها جلالته عن أحر التعازي وأصدق المواساة في وفاة أحد العلماء الأخيار والمشايخ الأبرار، سائلا المولى جل وعلا أن يشمله برحمته الواسعة وعفوه الكريم.



واستعرض جلالة الملك ما كان يتحلى به الراحل من مكارم الأخلاق، ومن غزارة في العلم، وسعة في الفقه، مبرزا جلالته أن الشيخ حمزة، رحمه الله، كان "شيخا قائما على سنن الطريقة الروحية الصوفية السنية، ممن تواصل بهم، في هذه المملكة، سند التربية على توحيد الله بالحال والمقال، واستفاد من صحبته وإرشاده القاصدون الطالبون لهذا المنبع الصافي، سواء في داخل المغرب أو خارجه".