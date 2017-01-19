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المستجدات السياسية وضعت بنكيران بين هذين الخيارين

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 2 دقيقة مضت
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المستجدات السياسية وضعت بنكيران بين هذين الخيارين

أخبارنا المغربية 

أكدت التسريبات الخارجة من بيت "العدالة والتنمية" أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، ورئيس الحكومة المكلف، وجد نفسه، بعد انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، بين خيارين: إما وضع "السوارت" أو الدخول في حكومة أقلية مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية.

و قالت مصادر يومية الصباح أن عملية هيكلة مجلس النواب أعادت المشاورات إلى الوراء، وأن الوضع أصبح ينذر بقرب إعلان الفشل في بناء أغلبية ودخول البلاد في مرحلة الأزمة السياسية الحقيقية، دون أن تنفي إمكانية اللجوء إلى طلب عقد مجلس وزاري للتداول في موضوع حل مجلس النواب وإعادة الانتخابات.

و في سياق متصل، ذكرت صحيفة أخبار اليوم أن عبد الإله بنكيران، يلزم بيته ورفض استقبال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، مشيرة إلى أنه لا يغادر منزله إلا إذ تطلب الأمر القيام ببعض المهام، في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من انفراج في تشكيل الحكومة.

و تابعت نفس اليومية أن آخر اتصال جرى بين بنكيران وعزيز أخنوش تم صبيحة يوم الاثنين، خلال انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب، إذ اقترح زعيم "الأحرار" على رئيس الحكومة استقبال لشكر بشأن مشاركته في الحكومة، لكنه رفض استقباله.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (6 تعليق)

1 | ميمون
تبادل الأدوار
الحل للبلوكاج هو تبادل الأدوار بين أخنوش و ابن كيران ليصبح عزيز أخنوش رئيسا للحكومة و ابن كيران وزير دولة و كفى المؤمنين شر القتال
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2017/01/19 - 11:25
2 | said
hotmail
Benkirane la messe est dite retire toi vous êtes malabar
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/01/19 - 11:57
3 | مواطن
هذا الانزلاق السياسي الذي وقع ؛يجب ان نفهم انه مدروس، والان اصبح مكشوف.ما وقع بعد انتخبات 7اكتوبر ليس بريء، و صدم المواطن العاقل في هذا البلد، ؟؟؟؟ اعطى الضوء الاخضر لبلوكاج الجاري الان ، الذي لا يفيد احد في هذا البلد، وانما يرد البلد الى الوراء.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/01/20 - 12:00
4 | مواطن
عليكم احترام صوت الشعب
الثبات ثم الثبات يااستاذ بنكيران لان الاكثرية من الشعب المغربي وضعوا ثقتهم فيك
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-2
تقرير كغير لائق 2017/01/20 - 12:03
5 | rachid
فيلم هندي او مسلسل مكسيكي
فيلم هندي او مسلسل مكسيكي يابن كيران عطيهم السوارت وهنينا راه حنا ملينا من هذا المسلسل
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2
تقرير كغير لائق 2017/01/20 - 12:30
6 |
ياودي راه ماعندو سوارت راه غير سامع بيهم
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/01/20 - 12:54
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

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