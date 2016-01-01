السيسي يرفض عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وهذا هو السبب
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
قالت يومية الصباح في عددها الصادر لنهاية الأسبوع أن نظام عبد الفتاح السيسي كان ولايزال من أبرز المحاولين عرقلة مساعي المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، حيث حاول استغلال علاقات مصر بدول شرق إفريقيا من أجل ثني عدد من الدول عن التصويت لصالح المغرب.
وأضافت اليومية أن التوسع الاقتصادي والسياسي المغربي في القارة السمراء بدأ يخيف الرئيس الانقلابي لأنه سيؤدي إلى تناقص النفوذ المصري لصالح المملكة مما سيضر بالمصالح الاقتصادية للبلاد.
هذا وتحاول مصر التوصل إلى اتفاق سري مع السعودية يقضي بوقف النفوذ المغربي في شرق القارة حتى لا يتم تهميش الدور المصري مستقبلا.
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