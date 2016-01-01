رغم اقتراب الموعد، المغرب لم يتوصل بعد بدعوة المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي في مناورة جديدة من زوما
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
يبدو أن رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي لازالت غير قادرة على استيعاب أن مسألة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي باتت أمرا واقعا لا يمكن الوقوف في وجهه خاصة بعد حصوله كتابة على مباركة 40 دولة عضو في الاتحاد .
فقد أكدت مصادر ديبلوماسية أن تماطل زوما في التعاطي مع الموضوع لم ينته بعد، حيث لازال المغرب ينتظر التوصل بدعوة رسمية للمشاركة في القمة المزمع انعقادها يومي 30 و 31 من يناير الجاري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ليس هذا فحسب، بل حتى نقطة المصادقة على طلب عودة المغرب للاتحاد الإفريقي لم يتم إدراجها بعد في جدول أعمال القمة الشيء الذي دفع بالخارجية المغربية للتحرك مجددا والضغط من أجل تسريع الإجراءات وقطع الطريق أمام مؤامرات الخصوم المكشوفة.
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