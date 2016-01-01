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الأيام : انهيار حائط الدفاع عن بنكيران بعد انتخاب المالكي رئيسا للبرلمان

بواسطة أخبارنا المغربية 50 دقيقة مضت
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الأيام : انهيار حائط الدفاع عن بنكيران بعد انتخاب المالكي رئيسا للبرلمان

أخبارنا المغربية 

شكل انتخاب الحبيب المالكي، القيادي في الاتحاد الاشتراكي، على رأس البرلمان، ضربة موجعة لحزب العدالة والتنمية وحلفائه و لعبدالإله بنكيران شخصيا، باعتباره كان يأمل أن تتم عملية الانتخاب في إطار توافق مع حلفاء أغلبية الحكومة المنتظرة.

و اعتبرت أسبوعية الأيام، أن حائط الدفاع عن بنكيران ينهار تماما ويفقد كل أوراق التفاوض وهو الخارج من انتصار تاريخي يوم 7 أكتوبر، لكنه انتصار يوشك أن يتحول إلى هزيمة مدوية يكون ثمنها هو رأسه الشخصي ورأس حزبه.

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