شباط : "انتخاب المالكي رئيسا لمجلس النواب مهزلة والبلاد خاصها من يضحي لأجلها"

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية:

وصف حميد شباط ، الأمين العام لحزب الاستقلال انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب بـ"المهزلة"، التي لا تخدم المسار الديمقراطي الذي تبناه المغرب.

شباط الذي كان يتحدث أمام أعضاء اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية، اليوم السبت بالمقر المركزي للحزب ، قال إن قرار الانسحاب من التصويت الذي اتخذه الحزب كان في صالح الديمقراطية، مردفا بالقول " إن موقف الحزب من التطورات التي تعرفها الساحة السياسية حاليا، مبني على تجربة المشاركة في الحكومة والانسحاب منها".

وأضاف شباط "انطلاقا من معطى أن السلطة يجب أن تكون في خدمة الشعب، كان اصطفاف الحزب إلى جانب الشعب عن طريق التضحيات، ومن يضحي قليل في هذه البلاد"، وتجسد ذلك يسترسل شباط في موقف الحزب التاريخي بعد انتخابات السابع من أكتوبر، وهو موقف المجلس الوطني من خلال الاصطفاف إلى جانب الأحزاب الوطنية الديمقراطية من أجل حماية المنهجية الديمقراطية وبناء وطن قوي عن طريق الديمقراطية، مضيفا : "لم يأتِ هذا الموقف عبثا، وإنما كان مبنيا على ما عشناه بعد المؤتمر السادس عشر"..