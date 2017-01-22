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ترشيح فوزي لقجع لهذا المنصب الوزاري في الحكومة الجديدة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ترشيح فوزي لقجع لهذا المنصب الوزاري في الحكومة الجديدة

أخبارنا المغربية 

بعدما استقطب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لصفوف حزبه، يفكر أخنوش على وضعه على رأس الوزارة المالية، خلفا لمحمد بوسعيد.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن أخنوش، الذي تربطه علاقة صداقة بفوزي لقجع، حسم اختياره منذ فترة ليست بالقصيرة، إلى جانب بقية الأسماء التي سيقترحها الحزب لتمثيله في الحكومة المقبلة.

للإشارة فإن فوزي لقجع يتقلد منصب مدير ميزانية الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب رئاسته للجامعة.

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1 | مواطن
مصيبة هذي اصفي
مقبول مرفوض
4
تقرير كغير لائق 2017/01/22 - 07:05
2 | متقاعد
عام زين
شوفو اوسمعو اونعسو راه فيرمة حالة ونتخبو او فحملة كولو دجاج اوخرجو تصيحو سبولة الميزان مصباح او او او بقاو نعسين باش اجيكم بوغطات اي كمل من راسك اقلب سروالك
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/01/22 - 07:31
3 | شيبوب المزابي
وزعو المغرب بيناتكم
المغرب محمية خاصة بزعماء الأحزاب يستوزرون من يشاؤون ويرأسون من يشاؤون في البرلمان ، مال الشعب حلال عليكم حرام على الشعب ، ارفعوا أجوركم وتقاعدكم ووفروا واضمنوا مستقبلكم ومستقبل أبناءكم . نهايتكم ستكون إن شاء الله سوء الخاتمة .وانهبوا ماشئتم ميزانية الشعب بين أيديكم . البرلمانيون لم يعملوا يوما واحدا وأعطيتموهم 13 مليون سنتيم لكل واحد بالله عليكم توزعون مال الشعب بينكم ، أنتم مغاربة ونحن ماذا ؟ ألسنا مغاربة أليس عندنا الحق في مال الشعب ؟
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5
تقرير كغير لائق 2017/01/22 - 07:34
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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