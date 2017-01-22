ترشيح فوزي لقجع لهذا المنصب الوزاري في الحكومة الجديدة

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بعدما استقطب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لصفوف حزبه، يفكر أخنوش على وضعه على رأس الوزارة المالية، خلفا لمحمد بوسعيد.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن أخنوش، الذي تربطه علاقة صداقة بفوزي لقجع، حسم اختياره منذ فترة ليست بالقصيرة، إلى جانب بقية الأسماء التي سيقترحها الحزب لتمثيله في الحكومة المقبلة.

للإشارة فإن فوزي لقجع يتقلد منصب مدير ميزانية الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية إلى جانب رئاسته للجامعة.