البلوكاج الحكومي يقسم البيجيدي وهذا ما يدور في الكواليس
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
رغم الهدوء الظاهري الذي يبدو عليه العدالة والتنمية، إلا أن البيت الداخلي للحزب بدأ يعرف بعض التصعدات والتي تسبب فيها البلوكاج الحكومي والطريقة التي يجب أن يتعامل معه بها عبد الاله بنكيران.
الأخبار الواردة من داخل الحزب تؤكد أن هناك تجاذبا بين معسكرين، واحد يدفع في اتجاه تقديم بنكيران لاستقالته للملك والاستعداد لانتخابات ثانية سابقة لأوانها ، معتبرا أن العودة للتشاور مع أخنوش هو احتقار للحزب ولمن صوت له.
أما الاتجاه الثاني، والذي يتبناه المقربون من بنكيران، فهو يدعو إلى مواصلة المشوار ومحاولة تشكيل حكومة حتى وإن كانت ذات أقلية، لأنه يعتبر ذلك بمثابة مقاومة لأخنوش ولقوى التحكم التي تسعى لتقويض فوز البيجيدي في الانتخابات.
وأكدت مصادرنا أن هذا الخلاف هو الذي دفع ببنكيران إلى منع كافة مسؤولي الحزب من الإدلاء بتصريحات للصحافة حتى إشعار آخر.
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