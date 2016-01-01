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معظم الأحزاب تريد المشاركة في حكومة بنكيران، فما الذي يؤخر تشكيلها ؟

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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معظم الأحزاب تريد المشاركة في حكومة بنكيران، فما الذي يؤخر تشكيلها ؟

أخبارنا المغربية 

بدأ  المغاربة يسأمون من تعدد المنعرجات في طريق تشكيل الحكومةة التي يقودها عبدالإله بنكيرامن، حيث قالت صحيفة الأحداث المغربية أن متابعين لهذا الجمود يطرحون سؤال: ما الذي يمنع من تشكيل حكومة قوية جل الأحزاب لم تعلن عن تخليها عن المشاركة فيها، ما عدا الحزبين الثاني والأخير في نتائج الانتخابات في إشارة لحزبي الأصالة و المعاصرة و الاشتراكي الموحد؟. 

وفي المقابل ما الذي يمنع بنكيران من إعلان فشله، بالصيغ الدستورية الممكنة؟ ألا يمكن أن تكون هذه الخطوة بداية للحل؟ ألا يمكن لخطوة كهذه أن تفتح نوافذ أخرى لتشكيل حكومة.

وقال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، إن الذي يقوم اليوم بالمبادرة لتشكيل الحكومة وفق الدستور هو رئيس الحكومة المكلف، وقد جرب أوراقه التفاوضية منذ حوالي مائة يوم، واتضح أنها لم تؤت أكلها.

وتساءل الأستاذ الجامعي: هل يريد رئيس الحكومة وحزبه أن يقدم نفسه على أنه ضحية، أم أنه ينتظر ردة فعل ليبني عليها مواقفه أم ماذا؟ معتبرا أن الوقت ظل في صالح رئيس الحكومة منذ بداية المشاورات، أما اليوم فليس في صالحه، والآن جاء الوقت للالتفات إلى طريقة أخرى في إدارة هذه المفاوضات والحسم فيها..

 

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