أخيرا...زوما ترضخ للمغرب وتدرج طلب العودة إلى الاتحاد الإفريقي ضمن أجندة القمة

أخبارنا المغربية :

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أطوارها يوم أمس بالعاصمة الإيثيوبية باجتماع لجنة الممثلين الدائمين للدول أعضاء الاتحاد الإفريقي، حيث أكدت أن طلب المغرب العودة إلى كرسيه الفارغ بالاتحاد قد تم إدراجها أخيرا ضمنه.

وأضافت التقارير أن جدول أعمال القمة التي يحضرها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الإفريقية يتكون من عشرة نقط، وتحتل مناقشة طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الإفريقي النقطة الثاثة.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد وضع طلب العودة للاتحاد الإفريقي، في السابع من شهر يناير الجاري، وقد وافق على هذا الطلب حوالي أربعين دولة أعضاء من الاتحاد الإفريقي.