البرلمانيون يشرعون في "قطف الغلة " بعد تنصيب المالكي، وهذا أول الغيث
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
يبدو أن نوابنا المحترمين قد تنفسوا أخيرا الصعداء بعدما تم انتخاب الحبيب المالكي رئيسا للمجلس وشكل مكاتبه، وذلك بعد أن شرعوا في قطف ثمار الأموال الطائلة التي استثمروه خلال الحملة الانتخابية السابقة.
فبعد 4 أشهر من العطالة ، توصل البرلمانيون بأخبار "الخير"، حيث تم الاتصال بهم من طرف إدارة المجلس من أجل الحضور، ليس للعمل طبعا، بل من أجل الحصول على "بونات" المازوط اللامحدودة التي يقضون بها مصالحهم الخاصة.
ليس هذا فحسيب، فستشهد الأيام القليلة القادمة توصل هؤلاء النواب ب"رابيل" عن حوالي 4 أشهر من البطالة قيمته تفوق 13 مليون سنتيم.
فكيف يقبل هؤلاء النواب المحترمون على أنفسهم أكل أموال المغاربة بالباطل ؟
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