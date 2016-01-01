الرئيسية | سياسة | لهذا السبب قد يتم تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى ما بعد شهر مارس

لهذا السبب قد يتم تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى ما بعد شهر مارس

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
لهذا السبب قد يتم تأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة إلى ما بعد شهر مارس

أخبارنا المغربية 

يبدو أن عقد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال المقرر متم مارس المقبل، قد يكون سببا جديدا للبلوكاج الذي تعرفه مفاوضات تشكيل الحكومة.

حيث كشفت مصادر يومية الصباح ، أن عبد الإله بنكيران، الرئيس المكلف، لن يكون بإمكانه تقديم عرض جديد للحلفاء المنتظرين إلا بعد انعقاد المؤتمر المذكور، وذلك في إشارة إلى تشبث العدالة والتنمية باستبعاد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في حكومة ولايته الثانية.

ولم تستبعد المصادر المذكورة العودة إلى الحل الوسط، الذي لم يسبق التداول فيه على طاولة المشاورات الحكومية، من خلال فتح الباب أمام الاستقلال للعودة إلى الحكومة كما كان الحال في النسخة الأولى من الحكومة السابقة، أي بوجود وزراء منه دون أن يكون الأمين العام من بين المستوزرين، ولا أن يحصل الحزب على الحقائب نفسها.

مجموع المشاهدات: 5132 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات