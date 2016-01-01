الهمة يكشف عن موقف الملك محمد السادس من تقديم بنكيران لاستقالته
بواسطة 18 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية
توصل عبدالإله بنكيران برسالة من طرف الملك محمد السادس حملها له المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، مفادها أن القصر لا يريد من بنكيران تقديم استقالته.
و قالت مصادر مطلعة لمجلة "تيل كيل'' في عددها لهذا الأسبوع، أن بنكيران كان جاداً في تلويحه بإرجاع مفاتيح الحكومة للملك بعد مرور شهر على البلوكاج، مشيرة إلى أن بنكيران ينتظر عودة أخنوش من جولته الإفريقية ليبدأ من جديد مسلسل المشاورات.
و أشارت المصادر إلى أن انتخاب الحبيب المالكي على رأس البرلمان سيساهم في حل عقدة الحكومة.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
قيم هذا المقال
إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية
هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟