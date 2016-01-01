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الهمة يكشف عن موقف الملك محمد السادس من تقديم بنكيران لاستقالته

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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الهمة يكشف عن موقف الملك محمد السادس من تقديم بنكيران لاستقالته

أخبارنا المغربية 

توصل عبدالإله بنكيران برسالة من طرف الملك محمد السادس حملها له المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، مفادها أن القصر لا يريد من بنكيران تقديم استقالته.

و قالت مصادر مطلعة لمجلة "تيل كيل'' في عددها لهذا الأسبوع، أن بنكيران كان جاداً في تلويحه بإرجاع مفاتيح الحكومة للملك بعد مرور شهر على البلوكاج، مشيرة إلى أن بنكيران ينتظر عودة أخنوش من جولته الإفريقية ليبدأ من جديد مسلسل المشاورات.  

و أشارت المصادر إلى أن انتخاب الحبيب المالكي على رأس البرلمان سيساهم في حل عقدة الحكومة.

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