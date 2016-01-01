قيادي استقلالي : بنكيران لم يفشل لكن هناك من يريد إفشاله

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اعتبر القيادي البارز في حزب الاستقلال أن رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ليس من حقه إعلان "فشله" في تشكيل الحكومة حتى لو أراد ذلك، لأنه يوجد في وضع اختاره له الشعب المغربي وجلالة الملك الذي عينه طبقا للفصل 47 من الدستور، إذن فهو ملزم باحترام الإرادة الشعبية.

و قال القيادي في تصريح للموقع الرسمي للبيجيدي ، أن بنكيران ليس هو الذي فشل في تشكيل الحكومة، وإنما الواقع السياسي المغربي الذي وصفه ب"البئيس" في بعض جوانبه، وعدم امتلاك بعض الأحزاب لقرارها هو الذي جعلنا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم.

و تابع المتحدث قائلا :"لو كنا في مجتمع ديمقراطي فعلا يردف الخليفة، لشكل ابن كيران حكومته في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، ... لو كان ابن كيران فشل بالفعل في مهمة تشكيل الحكومة، كان من الواجب عليه أن يعلن ذلك، لكنه لم يفشل، الذي حدث هو وجود محاولات إفشاله، حيث تفرض عليه شروط جديدة مع كل مرحلة" .