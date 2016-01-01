هذا مادار في لقاء عمر عزيمان وفؤاد عالي الهمّة ببنكيران
أخبارنا المغربية
قد تشهد مفاوضات تشكيل الحكومة انفراجا بعد عودة الملك من قمة الاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية اديس أبابا، حيث أشارت يومية أخبار اليوم، ان هناك أملا في أن يتم إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة مباشرة بعد عودة الملك.
و أوضحت ذات اليومية في عددها ليوم غد الاربعاء، أن بنكيران لم يتلق اي رد من عزيز اخنوش بخصوص اقتراح تشكيل حكومة تضم الاغلبية السابقة، إضافة للاتحاد الدستوري حيت لايزال بنكيران متشبتا بموقفه بعدم مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي حاليا.
و كشف نفس المصدر ، أن زيارة كل من مستشاري الملك عالي الهمة وعمر عزيمان، لبيت بنكيران، كانت تتعلق بالبيان الذي صدر عن رئيس الحكومة حول موضوع مادة الفلسفة، وهو البيان الذي صدر في 19 يناير 2017، ونشرته لاماب، لمواجهة الانتقادات المتصاعدة لأساتذة الفلسفة بشأن مقرر التربية الاسلامية خاص بالسنة أولى باكالوريا اعتبر أنه "يحقر الفلسفة".
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