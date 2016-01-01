الخلفي يرد على اتهامه بتسخير أموال وزارة الإتصال لتكوين “الكتائب الإلكترونية”

أخبارنا المغربية :

خرج النائب البرلماني ووزير الإتصال السابق، مصطفى الخلفي، لنفي الاتهامات الموجهة اليه من طرف يحيى اليحياوي، الباحث في مجال الإعلام والإتصال، بتسخير أموال كانت مخصصة لبرنامج تكوين أزيد من خمسة آلاف شاب للترافع الإعلامي حول قضية الصحراء المغربية، لتكوين الكتائب الإلكترونية التابعة لحزب العدالة والتنمية، التي تشن حملات ضد خصوم الحزب.

و قال الخلفي في بيان حقيقةنشره على صفحته بالفايسبوك " على اثر ما نشر في يومية المساء لعدد 25 يناير 2017 تحت عنوان " اليحياوي يتهم الخلفي بتسخير أموال الوزارة لتكوين الكتائب الإليكترونية" وذلك من خلال برنامج الترافع الرقمي حول قضية الصحراء المغربية، فإنني أؤكد ان ما نشر باطل وغير صحيح جملة وتفصيلا، باعتبار ان هذا البرنامج وبعد فتح باب التسجيل فيه وحصره، لم يقع تنفيذ أي حصة تكوينية منه لتزامنه مع قرب الانتخابات التشريعية، حيث تقرر تأجيله الى ما بعدها".

و أضاف القيادي في البيجيدي : " للأسف يقع الترويج لمثل هذه المزاعم الباطلة المبنية على مجرد" احساس" من طرف صاحبها. وللإشارة فقد سبقت اثارة هذا الاتهام الباطل في احدى الصحف الوطنية والتي نشرت نفيا قاطعا له".