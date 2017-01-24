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أنباء عن عزم لشكر التخلي عن قيادة حزب الوردة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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أنباء عن عزم لشكر التخلي عن قيادة حزب الوردة

أخبارنا المغربية 

من المنتظر أن يعقد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مؤتمره الوطني في شهر ماي المقبل لانتخاب كاتب أول وقيادة جديدة للحزب.

و كشفت مصادر مقربة من حزب الوردة، أن المكتب السياسي للحزب المذكور قرر عقد اللجنة الإدارية للحزب في 4 فبراير المقبل، وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر المقبل. 

و ينتظر أن يغادر إدريس لشكر، الكاتب الأول الحالي قيادة الاتحاد الاشتراكي لصالح اسم جديد من قيادات الحزب، ولم تخف مصادر عليمة، أن يتخلى إدريس لشكر عن زعامة الحزب، لفائدة القيادي الحبيب المالكي، الفائز أخيرا برئاسة مجلس النواب.

 
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1 | karima
هذا دليل ان لشكر غادي يدوزوا ليه شي بوسط او يرجع سفير فشي دولة ... بلاد ديال والو
مقبول مرفوض
2
تقرير كغير لائق 2017/01/24 - 11:03
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