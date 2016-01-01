حصريا : حميد شباط يطالب " الهاكا " بحق الرد على تصريحات المستشار الملكي

عبدالاله بوسحابة - أخبارنا المغربية

علمنا في موقع " أخبارنا المغربية " وفق مصادر مطلعة ، أن حميد شباط ،الأمين العام لحزب الاستقلال سيتقدم يوم غد الجمعة بطلب " حق الرد " لدى الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري المعروفة اختصارا بـ " الهاكا " ، وذلك في أعقاب التصريحات التي أدلى بها المستشار الملكي، الطيب الفاسي الفهري خلال استضافته بنشرة الأخبار الرئيسية بالقناة الأولى.

مصدر من داخل حزب الاستقلال ،رفض الكشف عن هويته، أكد لـ " أخبارنا المغربية " أن حميد شباط اعتبر تصريحات المستشار الملكي هجموما مقصودا لضرب صورة الامين العام الاستقلالي، و أن المستشار الملكي لا يحق له أبدا تقييم أداء الساسة أو الرد عليهم ، لأجل ذلك ، سيتوجه شباط بطلب لدى " الهاكا " من أجل الرد على تصريحات المستشار الملكي.

وكان المستشار الملكي قد صرح خلال استضافته من قبل القناة الأولى بأن تصريحات حميد شباط التي مست الوحدة الترابية للجارة موريتانيا كان لها وقع سلبي على عملية عودة المغرب لمنظمة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أنها كادت تتسبب في أزمة ديبلوماسية مع بعد الدول الأفريقية ، قبل أن يتدخل جلالة الملك من أجل وضع حد لهذه الأزمة السياسية ، يضيف المستشار الملكي.