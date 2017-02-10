بادو تصف حميد شباط بـ"الإرهابي"

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أكدت ياسمينة بادو عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الأمين العام للحزب حميد شباط قد أساء كثيرا للحزب واصفة إياه بـ"الإرهابي".

و قالت بادو في حوار مع الزميلة الإعلامية "كيد.ما" إن قرار لجنة التاديب يأتي أشهرا قبل المؤتمر الوطني للحزب، الذي سيعقد يوم 31 مارس المقبل، "لن يمنعني من الحضور في المؤتمر لأنه من حقي".

و أبرزت بادو أن شباط يريد من خلال هذا القرار إبعاد كل الأشخاص الذين يرفضون طريقة تدبيره للحزب نحن إذن أمام إرهابي يقوم بأسرنا كرهائن واستخدامنا كطابور بشري" .