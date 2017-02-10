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بادو تصف حميد شباط بـ"الإرهابي"

بواسطة أخبارنا المغربية 35 دقيقة مضت
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بادو تصف حميد شباط بـ"الإرهابي"

أخبارنا المغربية 

أكدت ياسمينة بادو عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الأمين العام للحزب  حميد شباط قد أساء كثيرا للحزب واصفة إياه بـ"الإرهابي".

و قالت بادو في حوار مع الزميلة الإعلامية "كيد.ما" إن قرار لجنة التاديب يأتي أشهرا قبل المؤتمر الوطني للحزب، الذي سيعقد يوم 31 مارس المقبل، "لن يمنعني من الحضور في المؤتمر لأنه من حقي".

و أبرزت بادو أن شباط يريد من خلال هذا القرار إبعاد كل الأشخاص الذين يرفضون طريقة تدبيره للحزب نحن إذن أمام إرهابي يقوم بأسرنا كرهائن واستخدامنا كطابور بشري" .

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1 | عثمان
من البداية
إذا كان شباط إرهابيا لماذا تم التصويت عليه و اختياره أمينا عاما للحزب من البداية ؟
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/02/10 - 09:50
2 | rachid
اصمتي ايتها الارهابية الحقيقية
اصمتي ايتها الارهابية الحقيقية لو كنت في دولة يطبق فيها القانون لكنت في السجن بعد صفقة اللقحات الفاسدة وشراء شقة في باريس بمليونين اورو عليكم اللعنة
مقبول مرفوض
7
تقرير كغير لائق 2017/02/10 - 09:53
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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