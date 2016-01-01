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شباط يهاجم حزب البام و القناة الثانية و هذا ما قاله فيهما

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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شباط يهاجم حزب البام و القناة الثانية و هذا ما قاله فيهما

أخبارنا المغربية 

استغل حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الكلمة التي ألقاها يوم أمس السبت بتجمع خطابي بفاس، للهجوم على حزب الأصالة و المعاصرة ، حيث قال أنه :"جاء لمحاربة الإسلاميين، ونحن كلنا إسلاميين في هذا البلد". 

كما اتهم شباط القناتين الرسميتين الأولى والثانية ، بـتزعمهما لمخطط الانقلاب عليه، وذكر على سبيل المثال القناة الثانية، بالقول: "خصصت هذا القناة يوم أمس الجمعة ثلاثين دقيقة لبرنامج يحرض الاستقلاليين ضد أمينهم العام".

 
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