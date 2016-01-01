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هذه خمس دول سيزورها الملك محمد السادس في جولة إفريقية جديدة تبدأ غدا الخميس

بواسطة أخبارنا المغربية 13 دقيقة مضت
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هذه خمس دول سيزورها الملك محمد السادس في جولة إفريقية جديدة تبدأ غدا الخميس


أخبارنا المغربية-نورالدين ثلاج  

يحل الملك محمد السادس، يوم غد الخميس بجمهورية غانا، في افتتاح جولة إفريقية جديدة ستقوده أيضا إلى أربع دول أخرى.

وقالت مصادر مطلعة إن العاهل المغربي سيفتتح جولته الإفريقية بزيارة رسمية لدولة غانا ستدوم لثلاث أيام، حيث ينتظر أن يلتقي فيها بالرئيس الغاني و يجريان مباحثات رسمية و توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية واجتماعية تعزز العلاقات بين البلدين، خاصة بعد عودة المغرب للاتحاد الإفريقي..

كما أشارت ذات المصادر إلى ملك البلاد سيزور كل من زامبيا، كينيا، مالي، وغينيا، وذلك لتعزيز علاقات التعاون السياسي والاقتصادي بين المغرب و هذه البلدان..

 

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