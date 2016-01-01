لشكر : نحن مستعدون أن نكون في المعارضة إذا اقتضت مصلحة الوطن ذلك

أخبارنا المغربية

بعد 48 ساعة على لقاء رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خرج إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ليقول لأول مرة أنه إذا اقتضت مصلحة الوطن أن نكون في المعارضة لـ 5 سنوات أخرى فنحن مستعدون لذلك.

و قالت صحيفة أخبار اليوم، أنه على الرغم من أن لشكر حرص على إبقاء الباب مفتوحا للمشاركة، مشيرا أن كل ما يقال عن موقف بنكيران من مشاركة حزبه لا يؤخذ به ما دام قد قيل في لقاء داخلي لحزبه، إلا أن مصدرا مقربا من بنكيران قال إن لشكر سبق أن تلقى عرضا للمشاركة في الحكومة.

تصريحات لشكر، تأتي في وقت علمت فيه اليومية أن حلفاء لشكر يسعون إلى إقناعه بضرورة "البقاء في المعارضة ولو مؤقتا"، وأن مفاوضات تجري معه لإقناعه بذلك، خاصة بعدما وافق بنكيران على مشاركة "الاتحاد الدستوري" إلى جانب "التجمع الوطني للأحرار" في الحكومة.