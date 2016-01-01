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القيادي الاستقلالي احجيرة يقاضي شباط و عينه على الأمانة العامة

بواسطة أخبارنا المغربية 7 ساعات 11 دقيقة مضت
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القيادي الاستقلالي احجيرة يقاضي شباط و عينه على الأمانة العامة

أخبارنا المغربية 

أكدت مصادر استقلالية متطابقة، أن أحمد توفيق حجيرة، رئيس المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، الموقوف من طرف لجنة التأديب لمدة 18 شهرا، قرر اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل الطعن في هذا القرار. 

ويسعى حجيرة من خلال خطوة لجوئه إلى القضاء الإداري، إلى استصدار حكم قضائي، يقضي بإلغاء قرار التوقيف، وذلك في أفق وضع ترشيحه إلى منصب الأمين العام لحزب "الاستقلال" في المؤتمر الوطني، المقرر عقده في غضون الأسابيع المقبلة، لمنافسة حميد شباط الذي مازال يحشد الدعم من طرف الاستقلاليين، وفق ما كشفت عنه يومية الصباح.

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