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مثير: نواب يوظفون زوجاتهم كأشباح بالبرلمان

بواسطة أخبارنا المغربية 5 ساعات 7 دقيقة مضت
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مثير: نواب يوظفون زوجاتهم كأشباح بالبرلمان

أخبارنا المغربية 

توصل حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من جهات داخل المؤسسة التشريعية أطلقت على نفسها "فاعلة خير" بلائحة بأسماء الموظفين الأشباح.

و تخص اللائحة الموظفين الذين يرفضون المجيء إلى المجلس منذ عهد رشيد الطالبي العملي، زاعمين أن لا أحد باستطاعته مسهم بسوء أو توقيف أجورهم الشهرية أو اتخاذ قرار العزل في حقهم.

و أشارت صحيفة الصباح، أن المثير في الأمر هو تضمن لائحة  الموظفين الأشباح لأسماء زوجات بعض البرلمانيين.

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1 | Simo
الفساد في البلاد
نهب مال الشعب و زيادة يريدون مص الدماء عااااار السفارة أولاد لكلاب
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/02/17 - 11:09
2 | كمال
عااادي المثير هو خبركم
ولماذا صرفوا الملايين في الانتخابات ؟ زعما باغين ينهضوا بالشعب ؟
هاد الناس كلهم سكاكرية وقطاطعية ، لي عندو العرض لا يترشح
عيالاتهم شبح ، را والو بالمقارنة مع اشياء اخرى تهدد الغرب بالسكتة القلبية
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/02/17 - 11:18
3 | ابو منال
العفاريت
هادوك هما العفاريت الله انجينا و نجيكوم ههههههههههه.
مقبول مرفوض
-1
تقرير كغير لائق 2017/02/17 - 11:59
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

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