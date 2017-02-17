مثير: نواب يوظفون زوجاتهم كأشباح بالبرلمان
أخبارنا المغربية
توصل حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من جهات داخل المؤسسة التشريعية أطلقت على نفسها "فاعلة خير" بلائحة بأسماء الموظفين الأشباح.
و تخص اللائحة الموظفين الذين يرفضون المجيء إلى المجلس منذ عهد رشيد الطالبي العملي، زاعمين أن لا أحد باستطاعته مسهم بسوء أو توقيف أجورهم الشهرية أو اتخاذ قرار العزل في حقهم.
و أشارت صحيفة الصباح، أن المثير في الأمر هو تضمن لائحة الموظفين الأشباح لأسماء زوجات بعض البرلمانيين.
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عدد التعليقات (3 تعليق)
هاد الناس كلهم سكاكرية وقطاطعية ، لي عندو العرض لا يترشح
عيالاتهم شبح ، را والو بالمقارنة مع اشياء اخرى تهدد الغرب بالسكتة القلبية
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