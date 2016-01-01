تصريح مزلزل لبنكيران :" لا يمكن أن يذهب الملك إلى تفريج كربات الشعوب الافريقية ونهين الشعب المغربي!"

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

في تصريح مزلزل ومثير قال عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة في في كلمته خلال الجمع العام العادي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب : "لا يمكن أن يذهب الملك إلى تفريج كربات بعض الشعوب الإفريقية، ونهين الشعب المغربي ،هذه إهانة للشعب المغربي" قبل أن يتدارك ويقول "هذه اهانة للشعب المغربي اذا لم نحترم ارادته في تشكيل الحكومة".

وحول تشكيل الحكومة أكد بنكيران قائلا :"“المسار يبدو ما يزال طويلاً، والمراحل المقبلة ستكون صعبة، وسنتصرف فيها بما يقتضيه المسار الذي سرنا فيه طيلة 40 سنة، والذي جعل منّا فاعلا أساسيا في الوطن”.

تصريح بن كيران اليوم لا محال سيكون له انعكاسات واسعة وسيؤثر كثيرا حول علاقته بالقصر.