سخرية على مواقع التواصل من حامي الدين و هو يطلب رقم هاتف لفتيت
أخبارنا المغربية : متابعة
رغم " الفيتو " الذي رفعته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في وجه عبد الوافي لفتيت، للاعتراض على تعيينه وزيرا للداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، ذكرت يومية "الأخبار" ، أن برلمانيون وقياديون بارزون في الحزب، تسابقوا خلال جلسة تقديم البرنامج الحكومي التي عقدها مجلس النواب والمستشارين، الأربعاء الماضي، إلى معانقة وزير الداخلية بحرارة وتقديم التهاني له على تعيينه في هذا المنصب.
و أبرزت ذات اليومية في عددها لنهاية الاسبوع، أن صورة المستشار البرلماني وعضو الأمانة العامة للحزب الحاكم، عبد العالي حامي الدين، وهو يطلب رقم هاتف لفتيت، أثارت سخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن حامي الدين كتب مقالات وتصريحات اتهمه من خلالها بقيادة التحكم.
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