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بركة يؤكد استعداده لخلافة شباط على رأس حزب الاستقلال

بواسطة أخبارنا المغربية 4 ساعات 22 دقيقة مضت
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بركة يؤكد استعداده لخلافة شباط على رأس حزب الاستقلال

أخبارنا المغربية 

عبر نزار بركة، عضو المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، عن رفضه لسياسية وأسلوب الأمين العام حميد شباط المُتسمَيْن بالعنف اللفظي، مؤكدا أنه "مستعد لقيادة حزب الاستقلال".

واعتبر بركة أن الهدف من الوضعية التي يعيشها حزب "الاستقلال" حاليا هو أن "لا تكون هناك محاسبة لهذه الفترة من القيادة، محاسبة على مستوى البرامج والإنجازات.. اليوم المشكل الحقيقي المطروح هو الهروب من هذه المسألة".

وعبر بركة، في حوار له مع إذاعة ّ"ميد راديو" نشرته يومية "الأحداث"، عن استعداده لقيادة الحزب، قائلا: "أنا مستعد إذا اختارني المناضلين والمناضلات"، مضيفا: "العديد من الإخوان طلبوا مني الترشح  وأنا مستعد لخدمة الحزب".
 
وتابع بركة في الحوار ذاته بالقول "المادة 54 غير ديمقراطية، لأنها تخالف الدستور والفصل 54 من النظام الأساسي لقانون الأحزاب، وبأن هذه المادة تدخل في منطق تضييق دائرة المترشحين، وأنها أديرت بكيفية تعسفية لأننا لم نتفق عليها في اللجنة التنفيذية في المؤتمر السابق ولم نتفق عليها في اللجنة التحضيرية"، مضيفا: "يوم المؤتمر تمت إزاحة رئيس لجنة القوانين وجاءوا بشخص محسوب على حميد شباط ومرروا هذه المادة".
 
وتحدث بركة عن فترة شباط بالقول "كانت العديد من الإخفاقات لأول مرة في تاريخ الحزب منذ 1998، عرف الحزب تراجعا في الانتخابات التشريعية والجماعية، وأول مرة في تاريخ الحزب أصبح الحزب غير مرغوب فيه ليدخل الحكومة".
 
 
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الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (2 تعليق)

1 | عثمان
الكراكيز
تزار بركة ليس بالرجل الجريء و ليست لديه كاريزما سياسي هو فقط يطبق التعليمات و كفى. توفيق حجيرة رغم كل النواقص يمكنه تسيير الحزب و كذلك امحمد الوفا و امحمد الخليفة أما الكاراكيز فهي تزيد من تمييع المشهد السياسي.
مقبول مرفوض
1
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 12:09
2 | عبد السلام المقدم
نزار بركة رجل المرحلة
شباط يستحق قيادة الحمير والكلاب ولا يستحق قيادة حزب عريق له تاريخ في الكفاح والنضال ، الاستاذ نزار رجل المرحلة وهو الرجل المناسب في المكان المناسب ويعتبر شخصية وطنية محترمة وأبان من خلال تقلده لعدة مسوءوليات ومناصب وزارية على علو كعبه ونزاهته في تسيير الشأن العام باخلاص وتفان ، اما شباط الذي تحول الى ملياردير في ظرف وجيز وبطرق مشبوهة فمصيره مما لاشك فيه مزبلة التاريخ ، شباط الجاهل اختلس أموال نقابة الاتحاد العام واموال الحزب ومتورط في قضايا الفساد يريد ولاية ثانية لأكبر حزب في المغرب فهذا منكر بعينه
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2017/04/22 - 12:35
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

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