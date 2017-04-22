بركة يؤكد استعداده لخلافة شباط على رأس حزب الاستقلال
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عبر نزار بركة، عضو المجلس الوطني لحزب "الاستقلال"، عن رفضه لسياسية وأسلوب الأمين العام حميد شباط المُتسمَيْن بالعنف اللفظي، مؤكدا أنه "مستعد لقيادة حزب الاستقلال".
واعتبر بركة أن الهدف من الوضعية التي يعيشها حزب "الاستقلال" حاليا هو أن "لا تكون هناك محاسبة لهذه الفترة من القيادة، محاسبة على مستوى البرامج والإنجازات.. اليوم المشكل الحقيقي المطروح هو الهروب من هذه المسألة".
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