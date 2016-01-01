بنكيران : ما تعرضنا له كحزب سياسي هو زلزال كبير... ما الذي مهد له ؟ وكيف وقع ؟ وماهي عواقبه ؟

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قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، موجها خطابه للنواب البرلمانيين لحزب "المصباح"، "نحن حزب سياسي مسؤول، ولا يمكن مطلقا أن نقوم بدور المعارضة، فنحن ملتزمون مع قياداتنا وحزبنا"، مضيفا أنه "علينا أن نجنب الحكومة التي نترأسها العثرات الكبرى ونكون يقظين، على الأقل إن لم نستطع أن نُنْجحها مائة بالمائة".

وأكد المتحدث في لقاء مع فريقي العدالة والتنمية بالغرفتين، الذي عقد يوم 13 ابريل الجاري، بالمقر المركزي للحزب، وتم بثها بالموقع الرسمي للبيجيدي، أن "أي خطأ ارتكبته أو ارتكبه سعد الدين هو خطأ كلنا مسؤولون عنه"، مشددا على أن "ما تعرضنا له كحزب سياسي هو زلزال كبير، زلزال ربما لم يأت الوقت بعد لنستوعب أموره كاملة، أي ما الذي مهد له ؟ وكيف وقع ؟ وماهي عواقبه ؟".

وأضاف بنكيران، في كلمته التوجيهية، أن حزب العدالة والتنمية، "خلق أملا جماعيا عند الناس"، متسائلا:"هل نتراجع ونذهب إلى منازلنا ؟ أكيد لا، فما نقوم به اليوم في صالح البلد والدولة والمجتمع ثم الحزب، وهذه مسؤولية تاريخية، ونحن نعبر عن أمل الشعب في تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية والتربوية والأخلاقية أيضا".

وشدد بنكيران، على أن برلمانيي الحزب يجب أن ينظروا دوما إلى المواطن، قائلا:"لديكم امتحان خاص، فالذي يمنحكم المشروعية هو المواطن وليس الذين يوجدون "فوق"، والذي أوصلكم إلى هذا المكان هو صوت المواطن العادي".

وتابع المتحدث، مردفا بالقول: "لا يمكن أن تنسوا المواطن وتنوبوا عن أشخاص آخرين، فهذا ليس منطقيا"، لكن، يقول ابن كيران، " يجب عليكم أن تتفاهموا مع الذي يوجدون "فوق"، فليس هناك فوضى، وليس فقط لأنكم جئتم من "تحت" وتريدون أن تقلبوا كل شيء، لابد أن تتفاهموا مع الذين "فوق" دون نسيان من أوصلكم إلى هذا المكان".